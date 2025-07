INCHIESTA URBANISTICA MILANO Giuseppe Sala oggi in Consiglio, incognita dimissioni Attese dimissioni Tancredi

Si preannuncia una giornata intensa a Palazzo Marino, dove alle 16.30 il sindaco Giuseppe Sala riferirà ufficialmente in Consiglio comunale sul caso urbanistica che sta scuotendo l'amministrazione. Al centro della bufera giudiziaria, che ha travolto i vertici del Comune, ci sono le accuse mosse al primo cittadino, indagato per false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone in relazione alla riconferma di Giuseppe Marinoni alla presidenza della Commissione Paesaggio, e per concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area dell'ex Pirellino, legato all'operato dell'imprenditore Manfredi Catella e dell'architetto Stefano Boeri. Il sindaco Giuseppe Sala sembra che ribadirà la sua estraneità ai fatti e dicendosi pronto a proseguire il suo mandato fino al 2027, dopo avere incassato il sostegno del Pd.

Il partito, al termine di un incontro in serata ha confermato il suo appoggio al Primo Cittadino del Capoluogo lombardo, invitandolo a dare "segnali di cambiamento per rispondere ai nuovi bisogni della città". In aula ci sarà anche l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, per cui la Procura ha chiesto i domiciliari, e che ha già pronta una lettera di dimissioni. Resta il nodo San Siro da risolvere entro fine mese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: