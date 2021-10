NOMINA Giustizia: Andrea Morrone ha giurato come Giudice di III Istanza per la responsabilità civile dei magistrati

Giustizia: Andrea Morrone ha giurato come Giudice di III Istanza per la responsabilità civile dei magistrati.

Giovedì, a Palazzo Pubblico, di fronte alla Reggenza, ai Segretari di Stato Tonnini ed Ugolini, ed alcuni consiglieri, la cerimonia di giuramento di Andrea Morrone, come Giudice di Terza Istanza per la responsabilità civile dei magistrati. E ciò a seguito della deliberazione del Consiglio Giudiziario Plenario del maggio scorso. Una nomina – è stato sottolineato – che pone “solide basi” per l'equilibrio del sistema giudiziario. Giurista di altissimo livello, infatti, il professor Morrone; fra le altre cose componente della Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: