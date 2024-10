Giustizia e Piccoli Stati, al Kursaal la conferenza internazionale della Commissione di Venezia Presentata ufficialmente la conferenza internazionale della commissione europea per la Democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa; un riconoscimento al percorso di riforme di San Marino

“Sono orgoglioso, come cittadino e giudice sammarinese e come membro effettivo della Commissione di Venezia, che proprio San Marino sia stato scelto per la celebrazione di un evento scientifico di portata internazionale inedito nell'intero panorama”. La soddisfazione del Commissario della Legge Fabio Giovagnoli sia per il peso della conferenza della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto del Consiglio d'Europa (cosiddetta Commissione di Venezia), che per il riconoscimento al percorso di San Marino all'interno del Consiglio d'Europa in cui si traduce.

Al Begni, organizzato da Segreteria agli Esteri, alla presenza dei Segretari agli Esteri Beccari e alla Giustizia Canti, la presentazione ufficiale dell'evento che il 14 ottobre vedrà riuniti al Kursaal alcuni tra i maggiori esperti giuridici internazionali per un confronto sulle sfide e le peculiarità dei piccoli Stati d'Europa: San Marino, Malta e Liechtenstein.

“Una conferenza di alto livello giuridico e culturale che si pone sotto l'egida del Consiglio d'Europa” sottolinea il Segretario Beccari, che riannoda il percorso di trent'anni, a tratti impervio, del Titano all'interno dell'organizzazione internazionale. L'autorevolezza che la Repubblica ha saputo conquistarsi, “come le valutazioni certificano”, apre la possibilità ad una forma di dialogo nuovo. “Il fatto che questa legislatura sia caratterizzata anche da un dibattito profondo sull'opportunità o meno di riforme istituzionali – conclude Beccari - ne è conferma, ed è l'occasione di unire riflessioni interne con la nostra attività internazionale”.

Per il Segretario Canti “Un confronto tecnico scientifico del quale beneficerà anche il nostro tribunale”. Il percorso di riforme avviato ha contribuito sicuramente a destare l'interesse verso San Marino.

Nel video l'intervista al commissario della Legge Fabio Giovagnoli ed al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari

