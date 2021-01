Giustizia: ecco i nuovo giudici, Barchiesi terza istanza civile. Pierfelici e Di Bona d'Appello

Si è riunito nel pomeriggio di oggi il Consiglio Giudiziario Plenario. All’ordine del giorno, la nomina dei Giudici in esito alle procedure di reclutamento deliberate dal Consiglio Giudiziario di novembre. L'organismo ha nominato il Luca Barchiesi, Giudice di Terza Istanza in materia civile, Ferdinando Treggiari, Giudice per i Rimedi Straordinari in materia civile e Gianfranco Iadecola, Giudice per i Rimedi Straordinari in materia penale.





Si è poi riunito il Consiglio Giudiziario, con al centro la relazione del Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio sulla procedura di reclutamento mediante carriera interna: Valeria Pierfelici e Laura di Bona, attualmente Commissari della Legge, sono state nominate Giudici Di Appello. Diventano Commissari della Legge Francesco Santoni ed Elisa Beccari, attualmente Uditori Commissariali. Incarico che comincerà dopo il giuramento di rito che i nuovi giudici davanti ai Capitani reggenti