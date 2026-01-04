TV LIVE ·
Giustizia, Famiglia e Previdenza: Stefano Canti traccia un bilancio della sua Segreteria

di Maria Letizia Camparsi
4 gen 2026

Le tre priorità strategiche del primo anno di attività della Segreteria guidata da Stefano Canti sono modernizzazione della giustizia, contrasto alla denatalità e sostenibilità del sistema previdenziale. E la conferenza stampa di fine anno del Congresso di Stato è stata l'occasione per fare il punto.

Sul fronte giudiziario, il Segretario ha promosso iniziative di digitalizzazione dei tribunali, dialogo con il Consiglio Giudiziario e rafforzamento dell’efficienza e della trasparenza del sistema, puntando a uniformare gli standard locali a quelli internazionali.

"Abbiamo approvato la legge sulla ragionevole durata del processo ed equa riparazione - illustra Canti -, abbiamo fatto una modifica del codice penale, e soprattutto abbiamo fatto una riforma costituzionale per dare possibilità di riconfermare l'attuale dirigente Canzio".

Per le politiche familiari, avviati tavoli di confronto, convegni e proposte legislative volte a contrastare la crisi demografica. Tra le misure allo studio, incentivi economici per giovani coppie, servizi per l’infanzia e un Fondo per la natalità, con l’obiettivo di creare una strategia integrata che unisca welfare, lavoro e sostegno alle famiglie.

Il 2024 è stato l'anno peggiore di sempre, con solo 144 nascite. Il 2025 è andato meglio, con 15 neonati in più. "Dare un ulteriore slancio a quelli che sono gli incentivi a sostegno della famiglia e della genitorialità - aggiunge Canti -. Alla luce dell'aumento e degli indicatori positivi noi abbiamo bisogno per garantire i livelli del sistema pensionistico futuro anche di numerosi cittadini che possano contribuire nel sistema pensionistico".

Sul fronte previdenziale, dunque, l’attenzione è stata rivolta alla sostenibilità del sistema pensionistico, strettamente legata all’invecchiamento della popolazione e al basso numero di nati, con un dialogo aperto con le parti sociali per conciliare equilibrio finanziario e tutela sociale. La Segreteria conferma l’impegno a proseguire su questo percorso, con l’obiettivo di rafforzare la qualità dei servizi, supportare le famiglie e garantire un sistema previdenziale sostenibile nel medio e lungo termine, in un contesto di sfide demografiche che richiedono azioni integrate e innovative. "L'attuale sistema pensionistico - conclude Canti - è un sistema che funziona. Dobbiamo solo portare degli ulteriori accorgimenti per salvaguardare quelle che sono le future generazioni, quindi siamo particolarmente impegnati per rivedere questa riforma sul sistema pensionistico complementare per poi fare una ragionata su quello complessivo".





Nel video l'intervista a Stefano Canti, segretario alla Giustizia, Famiglia e Previdenza

