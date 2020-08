TRIBUNALE Giustizia, Guzzetta: “Dal Governo intervento improprio e affermazioni false” Definisce la redistribuzione dei carichi di lavoro da lui effettuata come ispirata a criteri di potenziamento del settore e, dice, “nessun fascicolo dell'istruttoria penale è stato sottratto a chi ne era titolare”

Giustizia, Guzzetta: “Dal Governo intervento improprio e affermazioni false”.

Chiamato in causa dalle recenti dichiarazioni del Congresso di Stato, in particolare, in merito al riordino degli incarichi in Tribunale, interviene l'ex Dirigente, Giovanni Guzzetta.



Leggi il comunicato stampa di Giovanni Guzzetta

