Giustizia: il “caso Buriani” ha aperto la seduta odierna del Consiglio Giudiziario Plenario

Ore decisive, dopo la Commissione Giustizia, conclusasi ieri in tarda serata; e nel corso della quale è stato votato l'avvio di un'azione disciplinare a carico del Commissario della Legge Alberto Buriani. Fondamentale, in questo senso, la verifica tecnico giuridica affidata in precedenza ad un penalista e docente universitario, ad avviso del quale vi sarebbero comportamenti suscettibili di controllo, in merito al caso. La delibera sull'azione di sindacato è stata approvata con il voto – a quanto pare – del Segretario di Stato Ugolini e di Commissari della Maggioranza; mentre si sarebbe opposto il rappresentante di RF.

Astenuti, invece – sempre stando ai “rumors” - i due esponenti di Libera. “Caso Buriani” che ha aperto questa mattina la riunione del Consiglio Giudiziario Plenario, con il riferimento del Presidente della Commissione Giustizia Matteo Zeppa, che ha illustrato le motivazioni di fatto e di diritto della delibera. I lavori sono stati poi interrotti, probabilmente per permettere ai membri togati di approfondire gli atti.

Sarà il Collegio dei Garanti, comunque, a decidere sull'ammissibilità dell'azione di sindacato; ed eventualmente a pronunciare il giudizio sull'operato del Commissario della Legge. La seduta del Consiglio Giudiziario Plenario riprenderà dopo le 15. Si ipotizza inoltre una votazione – oggi - su una eventuale sospensione di Buriani; anche se c'è chi avanza dubbi sulla competenza dell'organismo. All'ordine del giorno anche una discussione sulla legge qualificata numero 1 del 20 febbraio; da chiudere infine il comma sui ricorsi, e quello sul reclutamento dei Magistrati e l'esame degli organici.