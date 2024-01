Giustizia, la Camera ratifica all'unanimità l'Accordo Italia – San Marino su misure alternative al carcere

A Montecitorio la ratifica dell’Accordo tra Italia e San Marino sul riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione. Fatto sul Titano il 31 marzo 2022, è stato votato all'unanimità e riafferma l’importanza del valore rieducativo della pena. Il Deputato Pd e membro della Commissione esteri Fabio Porta ne ha sottolineato in aula l’importanza, rimarcando come evidenzi "la condivisione tra Italia e San Marino dei valori che animano le democrazie europee e che – dice - dobbiamo sempre tenere presenti”. L'Accordo riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena.

