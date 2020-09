Giustizia, Morrone: “Nessuna rimozione dall'incarico, il Plenario ha annullato il concorso vinto legittimamente”

In merito alle deliberazioni assunte nell'ultimo Consiglio Giudiziario Plenario e alla notizia della “rimozione dall'incarico” dei giudici Andrea Morrone e Ferdinando Treggiari, è lo stesso professor Morrone a intervenire, puntualizzando: “Nessuno dei due giudici d'appello è stato titolare di un 'incarico': entrambi hanno vinto legittimamente un concorso pubblico come giudici d'appello, deliberato dal Consiglio Grande e Generale e bandito dal Consiglio Giudiziario Plenario nel 2019.

"I giudici sono organi autonomi e indipendenti dal potere politico – dice Morrone - non ricevono incarichi, e svolgono le loro funzioni nell'interesse della giustizia”. E prosegue: “Non siamo stati neppure 'sollevati' dalle nostre funzioni di giudici: il Plenario ha prosaicamente annullato il concorso che abbiamo vinto legittimamente, ma senza un motivo o senza un superiore interesse pubblico, come emerge dal testo della delibera e come accerterà la giustizia”.