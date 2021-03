Giustizia: oggi il giuramento dei Giudici d'Appello Pierfelici e Di Bona e dei Commissari della Legge Santoni e Beccari

Da oggi, ufficialmente, Valeria Pierfelici e Laura di Bona assumono l'incarico di Giudici d'Appello; di Commissari della Legge, invece, Francesco Santoni ed Elisa Beccari. A Palazzo il giuramento di rito, davanti alla Reggenza, e ai Segretari di Stato agli Interni e alla Giustizia. Tutto ciò a conclusione di un iter di nomina perfezionato il 22 febbraio con la presa d'atto del Consiglio Grande e Generale. L'avvio delle procedure di reclutamento, da parte dell'Aula, risaliva invece al novembre scorso, a seguito della richiesta del nuovo Dirigente del Tribunale, supportata dal parere conforme del Consiglio Giudiziario Plenario.









Proprio Giovanni Canzio, oggi, era fra i presenti alla cerimonia. Il reclutamento – come previsto dalla Legge di Ordinamento Giudiziario, e come indicato dallo stesso Dirigente – è avvenuto in via prioritaria attraverso la carriera interna. I 4 magistrati hanno giurato fedeltà ed obbedienza alla costituzione della Repubblica, impegnandosi a svolgere le proprie funzioni nell'interesse supremo del Paese. Gli incarichi, in questo caso, non sono sottoposti a conferma; poiché la legge dispone che i giudici in servizio a tempo indeterminato - nominati a funzioni superiori - non siano soggetti al periodo di prova.