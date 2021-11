PRESENTAZIONE "Giustizia per una riforma che guarda all'Europa", il libro di Giovanni Canzio Diretta sul sito di San Marino Rtv e sulla pagina Facebook della Tv di Stato

"Giustizia per una riforma che guarda all'Europa", il libro di Giovanni Canzio.

Venerdì 19 novembre 2021 alle ore 15.00 ci sarà la presentazione del libro del Dirigente del Tribunale di San Marino Giovanni Canzio e di Francesca Fiecconi, consigliere della Corte Suprema di Cassazione italiana. Si intitola: Giustizia per una riforma che guarda all'Europa. L'evento si svolgerà presso il Centro Congressi Kursaal in viale J. F. Kennedy, 17 a San Marino. Evento che potrete seguire in diretta sul nostro sito, San Marino Rtv e sulla pagina facebook.

Tra i presenti, anche il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione d'Italia Pietro Curzio. La discussione relativa al libro e ai suoi contenuti sarà introdotta da Paolo Pascucci, Professore ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Direttore dell’Istituto giuridico sammarinese, insieme al Professor Curzio interverrà Renzo Orlandi Professore ordinario di Diritto processuale penale all’Università di Bologna.

L’evento è patrocinato dall'Eccellentissima Camera e dal Congresso di Stato.









