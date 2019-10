Giustizia: politica divisa dopo il rinvio "sine die" dell'appello del "Conto Mazzini"

Resta altissima la tensione sul tema Giustizia, dopo il rinvio sine die dell'appello del processo Conto Mazzini. Decisione, quella del magistrato Caprioli, strettamente connessa alla mancata presa d'atto – da parte del Consiglio – della nomina dei due nuovi Giudici d'Appello "in pectore": Andrea Morrone e Ferdinando Treggiari; come spiegato in una lettera inviata al Dirigente del Tribunale. Nella missiva, Caprioli, ricordava infatti le “inaudite dimensioni” del “Conto Mazzini”, e la conseguente impossibilità ad affrontarlo, senza essere “sollevato dal gestire” la parte di propria competenza “del contenzioso civile ed amministrativo”.

Vicenda che – tra le altre cose - vede da una parte le forze che componevano la maggioranza condividere la necessità di concludere senza indugi l'iter di reclutamento dei due nuovi giudici d'appello; mentre, dall'altra, le opposizioni definiscono “irrituale e destabilizzante” la posizione di Caprioli. Anche Mdsi, in una nota, auspica che non si proceda alla presa d'atto e spera in un confronto sereno ad inizio della prossima legislatura. Oggi interviene anche SSD che si allinea a Civico10 ed RF. “Rallentare la presa d'atto – si legge in un comunicato – significa esercitare un'azione impropria sul lavoro della magistratura, costretta da tale rallentamento ad allungare i termini di esame di processi d'appello”, con il “rischio della prescrizione dei reati”.