Giustizia: ripresi i lavori del Consiglio Giudiziario Plenario, nella notte sarebbe stata votata la sospensione di Buriani

E' un Consiglio Giudiziario Plenario decisivo, per il dossier Giustizia, quello in corso a Palazzo Pubblico; nella notte sarebbe stata votata la sospensione del Commissario della Legge Alberto Buriani dalle proprie funzioni, in attesa dell'intervento del Collegio dei Garanti. E questo dopo la delibera approvata martedì, in Commissione Giustizia, sull'azione di sindacato a carico del magistrato. I lavori del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria sono proseguiti in mattinata; presumibilmente già con il punto 2 dell'ordine del giorno, ovvero la discussione su una delle norme che più hanno scatenato il dibattito politico, in questi mesi: la Legge qualificata numero 1 del 20 febbraio, sulla modifica della composizione del Consiglio Giudiziario.

Per chiarire i termini della sua effettività, la Reggenza – nella seduta del 24 luglio – aveva annunciato la richiesta di un parere ad un qualificato costituzionalista. Nel comma successivo si proseguirà invece con l'esame dei “ricorsi avverso le deliberazioni assunte dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria”. Da chiudere anche il comma sul reclutamento dei magistrati e l'esame degli organici. Vi sono infatti, in Tribunale, posizioni in scadenza a fine mese, e verrà deciso se riconfermare gli incarichi.