Giustizia: settimana bollente Martedì si riunisce la Commissione, mercoledì il Consiglio Giudiziario Plenario

Il tema è più che mai caldo e la prossima settimana potrebbe riaccendersi lo scontro. Martedì sin dalla mattina si riunirà a Palazzo Pubblico la Commissione Consiliare Affari di Giustizia, con la possibilità di proseguire i lavori oltre mezzanotte. All'ordine del giorno l'Esposto di Banca Centrale, con la valutazione su una possibile azione disciplinare a carico del Commissario della Legge Alberto Buriani. Sul suo “caso”si era aperto il confronto nella precedente seduta, questione poi rimasta in sospeso, con la richiesta di un parere esterno. Martedì, dunque, la Commissione riprenderà da dove aveva lasciato.

Il Presidente Matteo Zeppa dovrebbe riferire sulla verifica tecnico giuridica effettuata dal legale nominato il 28 agosto, un penalista e docente universitario al quale è stato trasmesso tutto il materiale. La Commissione, dunque, valuterà se procedere sulla condotta del magistrato con un'azione di sindacato ( serve almeno un terzo dei suoi componenti) – unico provvedimento disciplinare previsto per legge e che può essere avviato anche dal Consiglio Giudiziario che si riunirà in seduta plenaria il giorno successivo con il riferimento del Presidente della Commissione su quanto discusso e deliberato. All'ordine del giorno anche la Legge Qualificata del 20 febbraio, comma rimasto aperto in attesa di pareri richiesti dalla Reggenza nelle sedute precedenti. Da chiudere infine il comma sul reclutamento dei magistrati e l'esame degli organici. Ci sono infatti posizioni che scadono a fine mese e verrà deciso se riconfermare gli incarichi.



