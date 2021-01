Giustizia, si rasserena il clima: il Plenario nomina 7 magistrati Valeria Pierfelici e Laura di Bona ricopriranno il ruolo di giudici d'appello

Se si può parlare di vincitore nella partita delle nomine in tribunale, il suo nome è il Dirigente Giovanni Canzio, che in audizione in Commissione Giustizia riferisce sulle nomine che di lì a poco verranno affrontate nel Plenario. Nell'occasione, nessuno ha da ridire. Il clima, oggi, è decisamente più sereno: una conquista rispetto agli aspri scontri a cui eravamo abituati in tema giustizia. Alle 14 togati e politica entrano a Palazzo. E' un Consiglio Giudiziario lampo: in un'ora e mezza i giochi sono fatti. Sentita la relazione delle preposte Commissioni Giudicatrici così come previsto dal Regolamento per il reclutamento dei Magistrati, vengono nominati all'unanimità, in materia civile, Luca Barchiesi Giudice di Terza Istanza e Ferdinando Treggiari Giudice per i Rimedi Straordinari. Tutti d'accordo anche sulla scelta del giudice per i Rimedi Straordinari in materia penale. Si tratta di Gianfranco Iadecola, già sostituto Procuratore della Repubblica a Trento e Teramo, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna e, da ultimo, presso la Corte di Cassazione.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



A seguire, il Consiglio Giudiziario - sentita la relazione di Canzio in esito alla procedura di reclutamento mediante carriera interna - nomina Giudici d’Appello Valeria Pierfelici e Laura di Bona che al momento della votazione escono dall'Aula. Pare che per la Pierfelici l'unico voto contrario sia stato quello del membro di RF; stando ai rumors l'unanimità non sarebbe stata raggiunta nemmeno per la Di Bona. Infine vengono nominati Commissari della Legge Francesco Santoni ed Elisa Beccari, attualmente Uditori Commissariali. Gli Alti incarichi decorreranno dal giuramento di rito che i nuovi giudici dovranno prestare nella mani dei Capitani Reggenti. Non si arriva, invece, alla nomina prevista dall'ordine del giorno dei sei giudici per la responsabilità civile dei magistrati nei vari gradi. Pare non siano stati individuati candidati con i necessari requisiti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: