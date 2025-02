SAN MARINO Glamour barber shop: il salone sammarinese conquista le tre forbici d'oro Oltre al successo del salone anche un riconoscimento individuale per Matteo Urbinati alla Champions Barber Cup.

La Guida del Messere, il TripAdvisor dei barbieri, premia il salone sammarinese Glamour Parrucchieri e Barber Shop con le tre forbici d'oro, il massimo punteggio per il settore. Riconoscimento che premia l'eccellenza e la qualità nel settore.

"È un grande onore per noi riceverle, va a ripagare l'impegno che ci mettiamo nel quotidiano - afferma Randolfo Donnarumma, titolare Glamour barber shop - tutti noi che lavoriamo in questo salone per offrire il massimo servizio ai nostri clienti. Le tre forbici rappresentano il massimo del giudizio che può rilasciare questa guida in termini di qualità e di proposta per il cliente".

"Glamour - aggiunge Patrizia Renzi, titolare Glamour barber shop - è tanta professionalità innanzitutto, tanta formazione e soprattutto un grande gruppo affiatato, noi siamo una realtà sia femminile che maschile, lavoriamo sempre insieme e ci aiutiamo a vicenda ed è un gruppo fantastico, contiamo molto sul nostro personale". Oltre al successo del salone anche un riconoscimento individuale per Matteo Urbinati alla Champions Barber Cup.

Nel servizio le interviste a Randolfo Donnarumma (Titolare Glamour barber shop), Patrizia Renzi (Titolare Glamour barber shop) e Matteo Urbinati (Parrucchiere)

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: