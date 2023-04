ROMA Gli agenti dell'antincendio San Marino impegnati fino a domenica in esercitazioni, incontri e dimostrazioni

Proseguono i seminari e le esercitazioni a Roma per la sezione antincendio della Polizia civile, guidata dall'ispettore Athos Gattei, insieme ai sovrintendenti Matteo Gasperoni e Silver Rossi, all'assistente capo Francesco Marcaccini e all'assistente Andrea Raschi. Impegnati con i colleghi europei nello spegnimento degli incendi di facciata, in tunnel e soccorso e recupero feriti in appartamento avvolto da fumi. Dimostrazioni dei Vigili del Fuoco di Roma quali spegnimento di incendio con elicottero e simulazione di incendio aeroplano. L'evento serve anche a rinsaldare i rapporti, con la delegazione sammarinese che ha incontrato il comandante di Roma Alessandro Paola, Laura Lega, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e il sottosegretario agli Interni Prisco. A Roma anche 6 unità dei vigili del Fuoco di Rimini, guidati dal comandante Piergiacomo Cancelliere, che ha tenuto un seminario legato alla sicurezza antincendio legata ai sistemi di accumulo di energia in mezzi elettrici, alimentati da batterie a litio ione.

[Banner_Google_ADS]













I più letti della settimana: