Gli Alpini a San Marino, in udienza a Palazzo poi in corteo

Dopo due anni, causa pandemia, arriva per la prima volta sul suolo di un Paese estero, la 93° Adunata Nazionale degli Alpini. Dopo gli arrivi alla spicciolata dei giorni scorsi, l'ufficialità con le celebrazioni al via alle 9.00, prima in Piazza della Libertà con l'Alza bandiera; poi con la deposizione della Corona alla Ara dei Volontari; quindi la sfilata lungo il centro storico fino a piazzale Kennedy per l'omaggio al monumento dedicato, donato dalla stessa Associazione e lo scoprimento della targa ai Volontari; Corteo aperto dalla Banda Militare e dai Corpi militari di San Marino dopodiché l'incontro al Kursaal con le sezioni estere e militari straniere; infine, in Ambasciata d'Italia per la mostra fotografica 'La campana dei caduti' sulla Grande Guerra.

A coronamento della presenza sul Titano dei rappresentanti dell’’Associazione Nazionale Alpini guidata dal suo presidente, Sebastiano Favaro, in mattinata l’udienza ufficiale dei Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli, per rafforzare un evento singolare e straordinario per la Repubblica di San Marino.