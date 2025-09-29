SALUTE Gli alunni delle scuole medie vanno a lezione di rianimazione I tredicenni hanno imparato massaggi cardiaci, a usare il defibrillatore e a collaborare con i soccorritori L'iniziativa durante la settimana del Cuore.

Se il cuore batte 60 volte al minuto, quanti battiti fa in una vita intera? La domanda è rivolta alle alunne e agli alunni di terza media che hanno seguito il corso di rianimazione cardiopolmonare organizzato da ISS, Società sammarinese di Cardiologia e progetto Cuore nell'ambito della quarta edizione della settimana del Cuore.

Studentesse e studenti hanno imparato cosa fare in caso di emergenza: il massaggio cardiaco, l'uso del defibrillatore e la chiamata ai soccorritori. Infine una lezione teorica su come funziona il cuore. Tanta la partecipazione, 300 gli adolescenti coinvolti.

"I ragazzi delle terze medie sono venuti a fare un incontro teorico pratico - spiega Marina Foscoli, presidente della Società sammarinese di Cardiologia -, dove si parla della prevenzione cardiovascolare e dell'approccio all'emergenza da arresto cardiaco. Arrivare a dare questo messaggio a ragazzi di questa età significa formare la generazione del futuro. Per noi è una grande soddisfazione perché ogni anno c'è una partecipazione molto attiva".

