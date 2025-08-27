Gli applausi del Meeting commuovono Giorgia Meloni fino alle lacrime

Era l'incontro più atteso della settimana e difatti c'era il pubblico delle grandi occasioni: anche i Capitani Reggenti di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, giunti in fiera pochi minuti prima della presidente del Consiglio, seduti in prima fila in Auditorium per ascoltarla, e che hanno così potuto stringerle la mano. Al Meeting anche il capogruppo e il segretario della Dc, Massimo Ugolini e Giancarlo Venturini. Meloni nel suo lungo discorso ha usato tutti i temi più cari a Comunione e Liberazione: è stata super applaudita, ma sarebbe stato strano il contrario.

La prima standing ovation l'ha scatenata proprio Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting, quando ha lodato il suo governo che, dice, soprattutto all'estero, sta dando prova di autorevolezza e affidabilità. Lei sorride, pare commuoversi, si alza per ricevere il tributo. E' soddisfatta e si asciuga una lacrima. Inizia dunque lodando la comunità del Meeting e tutto ciò che rappresenta. Parla di accoglienza commovente, e ribadisce di amare le persone, “per loro dobbiamo vivere e morire”, e si prende altri applausi. Poi spiega la sua missione.

Su Gaza, dice, siamo la nazione europea che si è adoperata di più sul fronte umanitario. Non c'è niente di più importante che salvare una vita umana, sottolinea, riferendosi ai disperati del mare, strapparli agli artigli dei trafficanti. E a proposito di giudici, la riforma della giustizia andrà avanti, promette, “nonostante i giudici politicizzati, per liberare la giustizia dalla politica”.

Poi strappa altri applausi parlando di famiglia, annuncia che insieme a Matteo Salvini farà un grande “piano casa per le giovani coppie a prezzi calmierati”, e ribadisce il no all'utero in affitto, “non c'è nulla di moderno nell'approfittarsi di una donna povera”, dice.

Lancia strali contro le droghe, e subito dopo aver lasciato il Meeting si è recata in visita a San Patrignano per il pranzo in mensa, e a cui ha promesso il sostegno del governo, sempre. “Applaudo voi – ha detto ai ragazzi che l'hanno accolta – siete persone che sono inciampate e si sono rimesse in piedi, e quando uscirete da qui avrete qualcosa da insegnare agli altri”.

Nel video gli interventi dal palco del Meeting di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio







