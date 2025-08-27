TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:35 Storico Murata Futsal! 3-1 all’esordio in Champions contro lo Yerevan 18:42 Polmonite: paura e ricovero per Moratti 17:57 Telenovela Rimini: Braglia non c'è, la squadra non si allena 16:49 Gli applausi del Meeting commuovono Giorgia Meloni fino alle lacrime 14:35 Riforma Igr: gli animi si infiammano nella serata dei sindacati, sullo sfondo lo sciopero generale 14:06 Violenza su minori: impegno del Governo a lavorare su meccanismi più stringenti di verifica dei precedenti 13:31 Volata di Tuner, Gaudu nuova maglia rossa 12:49 Controlli stradali: oltre 240 veicoli verificati dalla Polizia Civile, ritirate 17 carte di circolazione 12:48 Gaza: appello del Papa affinché si giunga ad un cessate il fuoco e si rilascino gli ostaggi 12:39 Valmarecchia, automobilista colto da infarto dopo un incidente stradale: salvato dai carabinieri
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Gli applausi del Meeting commuovono Giorgia Meloni fino alle lacrime

In prima fila ad ascoltarla anche i Capitani Reggenti di San Marino, che le hanno stretto la mano

di Francesca Biliotti
27 ago 2025

Era l'incontro più atteso della settimana e difatti c'era il pubblico delle grandi occasioni: anche i Capitani Reggenti di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, giunti in fiera pochi minuti prima della presidente del Consiglio, seduti in prima fila in Auditorium per ascoltarla, e che hanno così potuto stringerle la mano. Al Meeting anche il capogruppo e il segretario della Dc, Massimo Ugolini e Giancarlo Venturini. Meloni nel suo lungo discorso ha usato tutti i temi più cari a Comunione e Liberazione: è stata super applaudita, ma sarebbe stato strano il contrario.

La prima standing ovation l'ha scatenata proprio Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting, quando ha lodato il suo governo che, dice, soprattutto all'estero, sta dando prova di autorevolezza e affidabilità. Lei sorride, pare commuoversi, si alza per ricevere il tributo. E' soddisfatta e si asciuga una lacrima. Inizia dunque lodando la comunità del Meeting e tutto ciò che rappresenta. Parla di accoglienza commovente, e ribadisce di amare le persone, “per loro dobbiamo vivere e morire”, e si prende altri applausi. Poi spiega la sua missione.

Su Gaza, dice, siamo la nazione europea che si è adoperata di più sul fronte umanitario. Non c'è niente di più importante che salvare una vita umana, sottolinea, riferendosi ai disperati del mare, strapparli agli artigli dei trafficanti. E a proposito di giudici, la riforma della giustizia andrà avanti, promette, “nonostante i giudici politicizzati, per liberare la giustizia dalla politica”.

Poi strappa altri applausi parlando di famiglia, annuncia che insieme a Matteo Salvini farà un grande “piano casa per le giovani coppie a prezzi calmierati”, e ribadisce il no all'utero in affitto, “non c'è nulla di moderno nell'approfittarsi di una donna povera”, dice.

Lancia strali contro le droghe, e subito dopo aver lasciato il Meeting si è recata in visita a San Patrignano per il pranzo in mensa, e a cui ha promesso il sostegno del governo, sempre. “Applaudo voi – ha detto ai ragazzi che l'hanno accolta – siete persone che sono inciampate e si sono rimesse in piedi, e quando uscirete da qui avrete qualcosa da insegnare agli altri”.

Nel video gli interventi dal palco del Meeting di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità