Gli artigiani spostano la manifestazione in Piazza a martedì 5 maggio

In una nuova nota stampa, dopo una nuova riunione del Consiglio Direttivo, UNAS ha spostato di 24 ore la manifestazione prevista per domani in Piazza della Libertà. La decisione è stata presa per evitare agli associati le sanzioni previste per il divieto assoluto di mobilità stabilito dal decreto attualmente in vigore. Il nuovo appuntamento a scendere in piazza è per martedì 5 maggio, alle ore 10.

UNAS ha convocato invece per domani una riunione delle categorie interessate tramite videochiamata, "nella recondita speranza (e poca convinzione) - scrivono in una nota - che per l’occasione di possa avere il testo del decreto almeno in bozza, per confrontarsi democraticamente con coloro che ne subiranno le conseguenze".