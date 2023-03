RIPARTENZA Gli atleti speciali tornano in sella Riparte la disciplina dell'equitazione della FSSS

Equilibrio, coordinazione, un legame con il cavallo vero, costruito con costanza, fatica e fiducia, con quel senso di responsabilità che nasce dal prendersene cura. Dopo un periodo di stop gli atleti speciali tornano in sella. La disciplina di equitazione, interrotta pe motivi logistici, riparte e si aggiunge alle 14 proposte dalla Federazione e per le quali ogni anno investe risorse, in termini di volontari e formazione. Oggi la sottoscrizione del rinnovo dell'accordo di sponsorizzazione dell'Azienda Farmaceutica Sammarinese, determinante per consentire la ripartenza e le potenziali partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali. Dopo la firma, gli atleti speciali hanno approfittato dell'occasione per tornare in sella nella nuova location, il Centro Equestre romagnolo.

Nel video l'intervista a Filiberto Felici, Presidente Federazione Sport Speciali; Pietro Guerrato, titolare Azienda Farmaceutica Sammarinese; Serena Chiaruzzi, coach

