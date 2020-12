Le tradizioni vanno mantenute, anche – forse soprattutto – in tempo di Covid. Così anche per questa Vigilia di Natale, la “banda dei Babbi Natale” è tornata a fare visita a San Marino Rtv. Sulle loro renne meccaniche, ogni 24 dicembre percorrono le vie del Titano per portare un po' di colore e augurare a tutti buone feste.