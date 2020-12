Gli auguri del Dg Romeo: “2021, un anno da affrontare con coraggio e capacità”

Gli auguri del Dg Carlo Romeo

Il Dg Carlo Romeo augura buone feste a dipendenti e ascoltatori e alle loro famiglie. Per Romeo si tratta del nono Natale passato in Repubblica. “Un anno non facile, complesso – ammette – ma ce la siamo cavata, anche se ci sono stati danni nella raccolta pubblicitaria, come tutti”. L'azienda, nelle parole del Dg, è sana e va avanti, grazie anche alle ottime professionalità, dimostrate una volta di più durante le recenti elezioni delle Giunte, come peraltro riconosciuto dalla Commissione di Vigilanza. Rtv ha quindi i mezzi per farsi valere. Ora il futuro prossimo propone la questione frequenze: “Siamo a un bivio della storia della Radiotelevisione di Stato”, sottolinea Carlo Romeo e “ce la stiamo mettendo tutta per fare andare le cose come devono”. Infine i migliori auguri per il 2021, un anno da affrontare con coraggio e capacità.