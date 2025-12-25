Gli auguri del Vescovo ai sammarinesi: "C'è bisogno di generosità, di umanità"

Il messaggio di Natale del Vescovo della Diocesi San Marino - Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi ai sammarinesi:

"Il Natale ogni anno porta nelle nostre case, nella nostra vita quotidiana, un raggio di luce che, attingendo alla forza del Vangelo, ci riporta a quello essenziale che è la Fede, il dono della speranza cui affidiamo le nostre prospettive. In questo tempo in cui il buio della violenza, delle guerre, anche della rassegnazione, soprattutto pensando ai giovani, ma anche alle famiglie che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, ai tanti anziani che vivono la solitudine, ha bisogno sempre di più di coraggio, ma soprattutto di prospettiva. E il Natale è proprio la celebrazione del Dio che viene in mezzo a noi, si fa prossimo e ci invita ad andare oltre, a non sbarrarci nei confini ridotti delle nostre tristezze, delle nostre rassegnazioni, ci invita ad aprirci sempre di più a quella speranza che ci invoglia a ripartire da quello essenziale, il dono della vita. Un dono che ci è stato donato per essere vissuto in pienezza, ma per vivere in pienezza la vita abbiamo bisogno di amicizia, abbiamo bisogno di aprire il nostro cuore agli altri, abbiamo bisogno di uscire dall'isolamento dell'indifferenza per raggiungere gli altri, l'altro".

"L'augurio del Natale che io faccio a me e a tutta la nostra diocesi, a tutti i nostri concittadini - afferma Mons. Beneventi - è proprio questo aspetto di generosità di cui abbiamo tanto bisogno. C'è bisogno di umanità, c'è bisogno di generosità, c'è bisogno di prospettiva, c'è bisogno di un futuro da costruire accogliendolo nelle nostre scelte quotidiane, c'è bisogno di sconfiggere solitudine, abbandono e rassegnazione, c'è bisogno, fratelli cari, di Gesù, il quale si consegna alla nostra libertà perché decidendoci per il Vangelo, per il rispetto della vita e della dignità della persona, ci adoperiamo per una costruzione sempre più umana, sempre più solidale, sempre più auspicio di speranza".

"Buon Natale a tutti perché il Dio della pace metta pace nei nostri cuori e ci renda costruttori di pace".









