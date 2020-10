Gli avvocati sospendono temporaneamente lo sciopero

Manca ancora l'ufficialità ma l'ordine degli avvocati e notai, riunito nel tardo pomeriggio in Assemblea, avrebbe deciso di sospendere lo sciopero fino al 31 dicembre, chiedendo al contempo l'introduzione di alcuni provvedimenti ritenuti essenziali per poter lavorare. Fra questi l'avvio dell'iter per un nuovo codice di procedura penale e interventi che possano porre rimedio alla mancanza in tribunale di giudici d'appello. Un'apertura di credito a tempo determinato: se questi punti non verranno realizzati entro la data indicata, lo sciopero riprenderà dal primo gennaio.



L'astensione ad oltranza dalle udienze penali era stata deliberata il 31 agosto e resa effettiva dal 21 settembre.



