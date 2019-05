Gli eventi di questa sera a San Marino: dall'accordo di associazione con l'Ue alla finanza

Questa sera si tornerà a parlare di Europa con un nuovo incontro tra istituzioni e cittadini. Appuntamento alle ore 21 al centro sociale di Fiorentino con "San Marino verso l'Unione europea": una serie di serate di approfondimento per aggiornare la cittadinanza sul percorso di associazione, anche in relazione all'accelerazione al negoziato e in vista delle elezioni europee.

Alla sala polivalente di Murata, invece, sempre alle 21, Sinistra socialista democratica incontra i sammarinesi per parlare di economia. Un modello di sviluppo sostenibile, il consolidamento del sistema e il rilancio del settore bancario saranno alcuni dei temi trattati.