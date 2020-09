Gli eventi in programma per il weekend. Da “Mi Gusto San Marino” a Musica e Motori

L'allestimento del palco

Weekend ricco di eventi sul Titano in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Per festeggiare questo grande appuntamento, nasce una nuova partnership tra le Segreterie di Stato per il Turismo e per lo Sport e il gruppo Musica di Riccione. Insieme hanno pensato l’evento “Musica&Motori”, chiamando dj internazionali per celebrare l’amore per le due ruote nell'Arena Spettacoli in Cava degli Umbri, sabato 12 settembre a partire dalle 20. Obbligatoria la mascherina e il distanziamento, con un'attenzione particolare alle fasi di afflusso e deflusso, igienizzazione e sanificazione. Un’occasione per il Titano di essere una grande attrattiva per turisti: “Nel lungo periodo – afferma il Segretario Pedini Amati - auspico una collaborazione con questo gruppo per una serie di iniziative in grado di arricchire la nostra offerta-eventi". Soddisfatto anche il patron del Musica, Tito Pinton: “Fin dall’arrivo in Riviera – spiega – la mission principale del nostro Gruppo è stata quella di contribuire a valorizzare l’offerta turistica di un territorio. San Marino è parte integrante di quell’offerta”.

Come ogni anno, in occasione del Gran Premio, ci sarà anche il Festival “Mi Gusto”. Si comincia venerdì alle 11 con l’apertura di Street food, ristoranti e bar in tutto il centro storico, e si continua fino a domenica, con musica live e dj-set in via Eugippo e piazza della Libertà. Da sette anni l’evento prende vita sul Titano e anche questa volta saranno i migliori ristoranti e produttori locali a dare vita a un itinerario del gusto tra specialità locali e internazionali, con menù pensati anche per vegetariani e vegani. Questo weekend San Marino sarà anche in trasferta, all’Italian Bike Festival ospitato al Parco Fellini di Rimini. L’Ufficio Turismo della Repubblica parteciperà per promuovere, anche attraverso il brand San Marino Cycling Experience, la ricca offerta bike del Titano.