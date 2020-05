LETTERA Gli Imprenditori Sammarinesi scrivono alla Reggenza: "Vi chiediamo di intervenire fattivamente"

Cresce l'attesa a San Marino per il nuovo decreto con le misure per il 5 maggio, in cui si prevede una riapertura graduale delle attività economiche. In un nuovo comunicato stampa il Movimento Imprenditori Sammarinesi si rivolge direttamente alla Reggenza.

"L'istituzione della Reggenza - scrivono - è stata da sempre garante dei diritti del popolo. I legislatori e l'esecutivo, invece, istituzioni che hanno l'obbligo e la responsabilità di tutelare il benessere di tutti i cittadini. Dopo il silenzio assordante a cui tutti abbiamo assistito, e la prossima scadenza di lunedì, Vi chiediamo di intervenire fattivamente, perché non siamo in grado da soli di sostenere questa tragica situazione."



