PDCS Gli incontri del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Nel penultimo appuntamento: sistema finanziario Penultimo appuntamento del ciclo di serate, al centro sociale di Dogana, alle ore 21

Criticità, interventi da mettere in atto e azioni per rilanciare l'intero settore finanziario e bancario. Sono alcune delle tematiche su cui la DC concentrerà il dibattito questa sera. “Le ultime gestioni del sistema hanno portato ad una sfiducia nei confronti del nostro paese – spiega Pasquale Valentini – non solo da chi ci guarda dall'esterno ma anche dai sammarinesi stessi”.

“Per crescere il nostro sistema deve essere percepito come totalmente euro compatibile, per questo è importante sottoscrivere un memorandum di intesa con Banca Centrale Europea o Banca d'Italia”, sottolinea Francesco Mussoni. “Altri punti fondamentali – spiega – una corretta gestione dei crediti deteriorati, gli NPL, la riorganizzazione e sviluppo del sistema e la condivisione dell'attività di vigilanza”.

Crediti deteriorati che per Marco Gatti rappresentano “la malattia del settore” e la cura fatta fino ad ora, aggiunge, “è stata completamente sbagliata”.

Nel servizio l'intervista a Pasquale Valentini (PDCS)

