Gli studenti della Scuola Secondaria Superiore di San Marino raccontano il viaggio a Auschwitz-Birkenau

I cancelli del campo di Auschwitz-Birkenau

Recentemente c'è stato il terzo viaggio di studio ad Auschwitz-Birkenau della Scuola Secondaria di San Marino. Al rientro alcuni degli 87 studenti che hanno partecipato, hanno raccontato le loro impressioni nella puntata di Close Up andata in onda ieri sera. Per chi se l'è persa c'è ancora la possibilità di vederla a questo link. Nel video un estratto con le voci dei ragazzi e delle ragazze

Rivedi la puntata integrale di Close Up