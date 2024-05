RTV Gli studenti della Vienna International School e della Scuola Superiore di San Marino in visita a RTV

Gli studenti della Vienna International School e della Scuola Superiore di San Marino in visita a RTV.

Oggi gli studenti della Vienna International School (VIS) e della Scuola Superiore di San Marino sono venuti in visita presso la sede di San Marino RTV, per conoscere di persona come vengono prodotte le news e i programmi dell'emittente di Stato della Repubblica, accompagnati dalle professoresse Sandy Berti e Monica Fascette. I ragazzi, che frequentano il terzo anno di scuola superiore, hanno avuto l'opportunità di cimentarsi con prove di regia e di lettura TG, oltre ad essere intervenuti in diretta in radio. La visita è stata organizzata all'interno di un progetto di scambio culturale, organizzato anche con la collaborazione dell'Ambasciata di San Marino a Vienna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: