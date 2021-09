Global Climate Strike: a scuola la sfida del cambiamento climatico

Un'accoglienza particolare oggi per i ragazzi e le ragazze della Scuola Secondaria Superiore. Questa mattina infatti, entrando in classe, gli studenti si sono travati di fronte il Climate Clock. Questo perché oggi è il Global Climate Strike, mobilitazione a sostegno dell'ambiente nata su iniziativa del movimento Fridays For Future.

La Scuola Secondaria Superiore ha deciso di aderire creando questo momento di riflessione sui nostri obblighi e sulle nostre responsabilità nei confronti del pianeta e delle future generazioni. Il progetto è incentrato su un semplice strumento: un orologio che conta alla rovescia la finestra temporale critica per raggiungere le emissioni zero mentre tiene traccia dei nostri progressi sulle “Linee vitali”. A partire da un semplice dato gli studenti hanno potuto approfondire, guidati dai loro insegnanti, alcuni importanti temi legati allo sviluppo sostenibile e alle sfide che implica.