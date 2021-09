ISTRUZIONE Global Climate Strike: a scuola la sfida del cambiamento climatico La Scuola Secondaria Superiore di San Marino ha aderito al progetto per sensibilizzare le generazioni future sull'urgenza di porre rimedio al cambiamento climatico

Un'accoglienza particolare oggi per i ragazzi e le ragazze della Scuola Secondaria Superiore. Questa mattina infatti, entrando in classe, gli studenti si sono travati di fronte il Climate Clock. Questo perché oggi è il Global Climate Strike, mobilitazione a sostegno dell'ambiente nata su iniziativa del movimento Fridays For Future.

La Scuola Secondaria Superiore ha deciso di aderire creando questo momento di riflessione sui nostri obblighi e sulle nostre responsabilità nei confronti del pianeta e delle future generazioni. Il progetto è incentrato su un semplice strumento: un orologio che conta alla rovescia la finestra temporale critica per raggiungere le emissioni zero mentre tiene traccia dei nostri progressi sulle “Linee vitali”. A partire da un semplice dato gli studenti hanno potuto approfondire, guidati dai loro insegnanti, alcuni importanti temi legati allo sviluppo sostenibile e alle sfide che implica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: