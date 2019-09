Global Climate Strike: showcooking di Samuele Cesarini con ricette "antispreco"

Mentre si avvicina l'appuntamento con il Terzo Sciopero Globale per il Futuro - in programma nella mattinata di venerdì anche sul Titano, con partenza del corteo da Piazza Grande a Borgo Maggiore alle 9.30, fino a raggiungere il Pianello in Città - continuano le iniziative nella settimana dedicata al clima, organizzate dal Comitato Fridays for Future San Marino al Birrificio Abusivo, per approfondire le tematiche ambientali. Ieri sera il secondo “Aperitivo con l'esperto”, sul tema della plastica. Ospite, Alberto Bartolini. Gli aperitivi vengono realizzati con ricette e cibi “antispreco” in collaborazione con Samuele Cesarini, lo chef sammarinese che ha partecipato a Masterchef, presente alla serata con uno showcooking.