SANITÀ Global Summit dei Comitati nazionali bioetici, Borgia: "Bilancio positivo, apprezzate le nostre proposte"

Per tre giorni il Titano si è trasformato nell'hub della Bioetica mondiale, ospitando Comitati da più di 60 Paesi. Al Kursaal uno sforzo organizzativo importante, apprezzato dall'Oms, ente promotore, e dagli oltre 200 delegati, che si sono detti entusiasti della location e delle bellezze naturali e architettoniche di San Marino. “Crisi, evoluzione, crescita” era il titolo, per un'analisi che partiva dal periodo Covid fino al futuro che ci aspetta, con tutte le sue sfide in ambito sanitario. "Questo summit si è caratterizzato per aver trattato due temi innovativi per la Bioetica - Maria Luisa Borgia, presidente del Comitato sammarinese di bioetica -: la tutela dei diritti delle persone con disabilità anche in tempi di crisi e come combattere le fake news in tempi di infodemia". Paesi di tutto il mondo dunque a confronto su tematiche proposte dal Comitato sammarinese di Bioetica. "Nell'ultima giornata si sono tirate le somme - conclude la Borgia - e si è cercato di capire quali dovranno essere le tematiche da affrontare nel prossimo Global summit in Bangladesh nel 2026".

Nel video l'intervista a Maria Luisa Borgia, presidente del Comitato sammarinese di bioetica

