SANITÀ Global summit dei Comitati Nazionali di Bioetica: al via la tre giorni al Kursaal Sono oltre 200 delegati da 60 Paesi nel mondo a San Marino

Global summit dei Comitati Nazionali di Bioetica: al via la tre giorni al Kursaal.

Al via il Global summit dei Comitati Nazionali di Bioetica: sono oltre 200 delegati da 60 Paesi nel mondo a San Marino. Al centro “Crisi, evoluzione, crescita”, come racconta il titolo, dalla pandemia, con l'analisi di un'era complicata, fino al futuro che ci aspetta: prepararsi a nuovi scenari, gestire le risorse, approcciarsi alle innovazioni medico-tecnologiche e informare correttamente. Sullo sfondo la tutela e l'inclusione dei soggetti resi vulnerabili da alcune circostanze.

A discuterne al Kursaal per i prossimi tre giorni i comitati nazionali di bioetica, rappresentati Oms, Unesco e di varie organizzazioni internazionali. È la prima volta che il Global summit dei comitati di bioetica nazionali si riunisce in un piccolo Stato: merito dell'apprezzamento dell'Oms per il lavoro svolto dal Titano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: