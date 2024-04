SANITÀ Global Summit di bioetica: focus sul ruolo dei Comitati nell'informazione e nella ricerca scientifica Tra le sfide del futuro c'è l'intelligenza artificiale

Un dibattito ampio e partecipato sui temi di stretta attualità. L'importanza di una corretta e bilanciata informazione in ambito medico è emersa ad esempio nel recente passato, dominato dalla pandemia. E proprio questo è stato uno dei temi al centro della seconda giornata di panel al Global Summit dei Comitati bioetici nazionali, ospitato da San Marino al Kursaal fino a domani. Oltre 200 delegati, tra speaker e ospiti, da più di 60 Paesi nel mondo.

"Credo che un ruolo fondamentale dei Comitati etici - spiega Lorenzo Montrasio, consulente Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità - sia tenere la barra dritta, bilanciando le evidenze scientifiche, la necessità di avere un ampio e inclusivo dialogo con tutte le parti sociali e il senso di responsabilità nella loro interazione con i governi". La necessità di una mediazione da parte dei Comitati bioetici emerge anche nel campo dell'innovazione medica e della relativa ricerca scientifica.

Tra le sfide del futuro c'è l'intelligenza artificiale: un utile strumento di supporto per elaborare diagnosi, ma un rischio per la privacy e non solo se usato impropriamente. "Se non c'è una protezione del dato elevata si potrebbe arrivare a identificare le persone che lo hanno generato - commenta Felice Strollo, membro del Comitato sammarinese di bioetica - e questo va evitato. I dati poi potrebbero non rappresentare appieno tutte le possibilità in campo medico. L'obiettivo è rendere l'intelligenza artificiale più 'umana' e soprattutto etica".

Nel video le interviste a Lorenzo Montrasio (consulente Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità) e Felice Strollo (membro del Comitato sammarinese di bioetica)

