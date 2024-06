NOVE VOLUMI “Glutenfreelandia”: un omaggio all'amicizia e alla condivisione su un tema delicato La raccolta, presentata ai Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, è stata realizzata da Laura Ridolfi per far riflettere sulla celiachia.

Una trama narrativa sviluppata in nove volumi; uno per ogni Castello della Repubblica, con l'obiettivo di raccontare e far riflettere sulla condizione della celiachia. È la collana “Glutenfreelandia”, presentata ai Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, realizzata da Laura Ridolfi.

“In questa raccolta – evidenzia il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – il tema della celiachia non viene affrontato dal punto di vista medico, ma sotto l'aspetto dell'amicizia e dell'alimentazione insieme fuori casa”.

“Tra i lodevoli aspetti di questi racconti – aggiungo i Capitani Reggenti – è l'ambientazione di alcuni episodi nel contesto del nostro centro storico e la promozione del tema”.

