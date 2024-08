DIFESA DELLE ACQUE Goletta Verde: nel monitoraggio delle acque in ER solo 2 punti, su 11 campionati, oltre i limiti di legge Attenzione anche al fenomeno della mucillagine che ha colpito quest'anno gran parte dell'Alto Adriatico. Si è parlato anche di eolico off-shore dopo l'ok del MASE alla valutazione di impatto ambientale per due progetti al largo di Rimini e Ravenna.

38° edizione della storica campagna estiva di Legambiente che monitora i mari in difesa delle acque e delle coste. Positivo il dato in Emilia Romagna: su 11 campionamenti solo 2 sono risultati oltre i limiti di legge. Si tratta del punto presso la foce fiume Uniti a Ravenna e la foce del fiume Rubicone a Gatteo Mare. Novità di quest'anno i punti “osservati speciali”, ovvero quelli storicamente critici per i quali Legambiente ripete i prelievi anche nei mesi che precedono la campagna. In Emilia Romagna si tratta della foce del torrente Marano a Riccione dal 2010 oltre i limiti ad eccezione di quest'anno, del 2022 e del 2019. Attenzione anche al fenomeno della mucillagine che ha colpito quest'anno gran parte dell'Alto Adriatico.

"La mucillagine è un problema che si è ripresentato dopo diversi anni - afferma Stefano Raimondi, portavoce Goletta Verde - su cui concorrono diversi fattori. È un fenomeno del tutto naturale, non deve destare allarme per quanto riguarda la salute delle persone, ma deve destare preoccupazione per altri settori come turismo, navigazione e pesca. Le dinamiche ci dicono che il fenomeno sta scemando ma per evitare che si ripresenti occorre agire in maniera combinata su diversi fattori come i cambiamenti climatici".

"Diciamo che rispetto allo storico dei dati sulla qualità delle acque in ER - spiega Davide Ferraresi, presidente Legambiente ER - siamo in una situazione abbastanza positiva. Avevamo un fiume osservato speciale, il Marano, rispetto agli anni scorsi abbiamo eseguito una serie di analisi che sono durate più mesi nel corso del 2024 e in queste analisi il fiume è risultato inquinato solamente una volta e in quella in cui abbiamo campionato anche tutti gli altri fiumi, quella estiva, è risultato non inquinato".

Si è parlato anche di eolico off-shore dopo l'ok del MASE, il Ministero dell'Ambiente, alla valutazione di impatto ambientale per due progetti da oltre 1000 MW complessivi al largo di Rimini e Ravenna.

"Siamo molto contenti di approdare qui a Rimini e di avere il primo nullaosta su due progetti antistanti questo tratto di costa - afferma Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente - creeranno circa 1GW di energia pulita".

Nel servizio le interviste a Stefano Raimondi (portavoce Goletta Verde), Davide Ferraresi (presidente Legambiente ER) e Giorgio Zampetti (direttore generale Legambiente)

