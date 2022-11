ORDINANZA Gomme invernali, dal 15 novembre scatta l'obbligo in Italia e San Marino Possibile anche la circolazione con pneumatici 4 stagioni

Gomme invernali, dal 15 novembre scatta l'obbligo in Italia e San Marino.

Come in Italia, anche a San Marino, dal 15 novembre e fino al 31 marzo 2023, sarà obbligatorio munire “tutti i veicoli a motore” di pneumatici invernali. Oppure avere a bordo catene “compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere montati”. A ribadirlo, come ogni anno, l'ordinanza n.8 del 2022, emessa dal Congresso di Stato. Nello stesso periodo, in caso di neve o ghiaccio, è vietata la circolazione di moto e scooter.

Fra gli pneumatici invernali sono comprese le cosiddette “gomme 4 stagioni provviste di marcatura M+S” ovvero Mud and Snow (fango e neve), che, come suggerisce il nome, possono essere montate tutto l'anno. Se il codice di velocità delle gomme invernali, secondo la carta di circolazione italiana, è uguale (se non superiore) a quello degli pneumatici estivi, è possibile circolare tutto l’anno con le gomme M+S. Va detto, in ogni caso, che per la loro mescola - più morbida - e il particolare disegno del battistrada, gli pneumatici invernali garantiscono le migliori prestazioni di tenuta sul bagnato e in curva, nonché adeguati spazi di frenata in sicurezza, quando le temperature esterne sono basse (almeno 7°-8°C a scendere).

In Italia se l’auto, nonostante l’obbligo, non è provvista di gomme invernali o di catene, il conducente è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da 87 euro a 344 euro. Più morbida la sanzione a San Marino, dove il conducente, nei casi menzionati, dovrà pagare una multa di 50 euro. Stessa sanzione, a cui si aggiungere il costo della rimozione, in caso di parcheggio in divieto di sosta su aree pubbliche in caso di neve per la pulizia di strade e parcheggi.

