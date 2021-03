Governo: "Sacrifici indispensabili per rendere efficace la campagna vaccinale". Annunciata "fase 2" di riforme

Il Segretario agli Esteri Luca Beccari ricorda i risultati raggiunti in ambito sanitario e finanziario, con l'arrivo del vaccino Pfizer che va a potenziare la campagna vaccinale in territorio. Parla anche dei risultati ottenuti in ambito economico, citando gli interventi di risanamento di Carisp e la norma che ha permesso l'emissione dei Titano Bond perpetuo. San Marino si avvia ora verso una nuova fase in cui sono previsti interventi per lo sviluppo del paese.



Il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi torna sugli interventi sulle scuole, che prevedono mascherina obbligatoria per studenti al di sopra dei sei anni e didattica a distanza per il 50% delle classi seconde e terze della Scuola Media e per tutte le classi della Scuola Secondaria e del CFP. L'obiettivo dei sacrifici richiesti è garantire all'ospedale l'operatività per rendere incisiva la campagna di vaccinazione e portare a risultati positivi. Sulle restrizioni nelle abitazioni, con pranzi e cene proibite con i non conviventi, chiarisce che nei tracciamenti è emerso che spesso i contagi partono da quelle situazioni. Invita la cittadinanza a fare l'ultimo sforzo consapevole che potranno avere risultati efficaci per tutti.









Il Segretario alle Finanze Marco Gatti ricorda che per la prima volta nella sua storia San Marino ha emesso dei titoli di debito internazionale che hanno ricevuto apprezzamento dagli investitori. Nota "per la prima volta un cambio di atteggiamento" da parte del FMI grazie agli interventi effettuati dal governo. Sul tema dei ristori è in atto un confronto con le categorie economiche. Sarà un intervento equilibrato, equo, che sosterrà le attività che hanno una possibilità di continuità per i prossimi anni, con l'obiettivo di salvaguardare più aziende possibili.



Il Segretario agli Interni Elena Tonnini sottolinea che il decreto 46 nasce dall'esigenza di rendere più efficace la campagna vaccinale. Lo sforzo è richiesto al paese tutto, con l'obiettivo di mettere la struttura ospedaliera in grado di gestire i contagi e, allo stesso tempo, chiede collaborazione alla cittadinanza. Le restrizioni chieste su mascherine all'aperto e sugli inviti a pranzo e cena sono state prese in concomitanza ad interventi per garantire sicurezza sul lavoro. Il decreto mira ad agevolare il lavoro agile e a ridurre gli assembramenti in ufficio, con nuove disposizioni anche nel settore pubblico allargato. I corpi di polizia vigileranno sul rispetto delle regole nei supermercati e negli esercizi commerciali, così come sul traffico transfrontaliero. Potranno collaborare con le forze dell'ordine i corpi volontari e il servizio di Protezione Civile. Sottolinea che corpi di polizia sono a servizio della cittadinanza e interverranno per controlli nelle abitazioni solo nel caso si ravvisino situazioni di necessità su segnalazione. "Nessuno - chiarisce - deve preoccuparsi di controlli arbitrari".



Dai capigruppo di maggioranza Francesco Mussoni (PDCS), Matteo Zeppa (RETE), Denise Bronzetti (NPR) e Gaetano Troina (DML) ribadiscono il sostegno all'esecutivo ed esaltano la capacità dimostrata dalla Repubblica di San Marino di affrontare la pandemia. Parlano di "conclusione della fase 1" dopo la messa in sicurezza dei conti pubblici e dell'arrivo dei vaccini, con in vista una "fase 2" caratterizzata dalle riforme. In vista, sottolinea il Segretario Gatti, l'emanazione dei ristori, ma anche interventi nel medio-lungo termine, come riforma delle pensioni, interventi sull'IGR e provvedimenti per la risoluzione degli npl. L'obiettivo, è far tornare il PIL a crescere a San Marino per attrarre investitori.

