GP di San Marino e della Riviera di Rimini: Marco Podeschi, “ci sono i presupposti per crescere”

Intervista al Segretario Marco Podeschi

Fortissima partecipazione, anche quest'anno, al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Evento dai risvolti importanti anche in termini turistici e di immagine, per il Titano. Soddisfatto il Segretario di Stato allo Sport, che si è detto emozionato, tra l'altro, nel vedere Bryan Toccaceli premiare il vincitore di Moto2. Nell'intervista Marco Podeschi parla di sinergie, prospettive e positive ricadute per la Repubblica.