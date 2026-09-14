GP Red Bull San Marino - Riviera di Rimini: nuovo record con oltre 184mila spettatori

184.051 spettatori al Misano World Circuit per il Gran Premio San Marino - Riviera di Rimini, che chiude l'edizione più seguita di sempre. 33.507 presenze venerdì, 54.059 sabato e ben 96.485 nella giornata di ieri, per un weekend di spettacolo non solo in pista. Pubblico da tutta Europa: Francia, Svizzera, Germania e Regno Unito in testa ma anche partecipanti da Australia, Canada, Brasile, Argentina, continente asiatico e dal Kenya.

Insieme, i promotori – la Repubblica di San Marino, la Regione Emilia-Romagna, i Comuni della Riviera di Rimini e il Misano World Circuit - parlano di “una edizione straordinaria, di un risultato che riempie di soddisfazione e che conferma – dicono - la forza di un evento capace di attrarre un pubblico sempre più numeroso, trasformando il Gran Premio in una grande occasione di promozione e valorizzazione dell’intero territorio, con ricadute importanti sull’economia locale”. Un evento nel territorio, dunque, che quest'anno ha potenziato i contenuti per raccontarlo e per esaltarne il legame con il motorsport, attraverso il progetto Misano Grand Finale, una miniserie dal valore cinematografico realizzata con l’Intelligenza Artificiale, lanciata sui social, che ieri ha trovato la sua conclusione in diretta mondiale con un epilogo spettacolare in circuito.

In evidenza, poi, il lavoro di squadra come presupposto per il successo: istituzioni, organizzatori, operatori, volontari e tutte le realtà al lavoro per accogliere un pubblico così numeroso. Ricordato, in particolare, il ruolo delle forze dell’ordine e degli operatori impegnati nella gestione della sicurezza e della viabilità, per regolare il flusso di persone in ingresso e in uscita da Misano. Nuovo record, che per i partner rappresenta un punto di partenza importante per far crescere ulteriormente l’evento e il progetto territoriale che lo sostiene, consolidando la vocazione della terra dei motori come una delle capitali mondiali del motociclismo”.







