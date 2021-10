SPETTACOLO Gran Galà dei Festival: ieri sera la finale al Teatro Titano A vincere la cantante Chiara Carmosini. L'evento è stato patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con l'Ufficio del Turismo

Dal cabaret alla sfilata, dal canto all’esecuzione musicale passando per il ballo e la comicità: tutto ciò che è spettacolo è andato in scena nella 10° edizione dell'International Festival Partner-Gran Galà dei Festival. Quest'anno la fase finale della competizione si è svolta a San Marino, al Teatro Titano, dal 14 al 16 ottobre. A vincere, ieri sera nella serata conclusiva, la cantante Chiara Carmosini.

[Banner_Google_ADS]



L’International Festival Partner consiste in un concorso riservato ai Festival, per tali si intendono anche i concorsi e scuole di formazione, che si iscrivono e diventano partner con la possibilità di presentare fino a trenta dei loro migliori artisti in una gara con selezioni, la cui serata finale è stata appunto il “Gran Galà dei Festival” di ieri sera.

L'evento è stato patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con l'Ufficio del Turismo ed organizzato da Nove Eventi Srl per una tre giorni di danza e spettacolo di caratura internazionale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: