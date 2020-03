Gran Loggia di San Marino: donate 1000 mascherine chirurgiche alla Protezione Civile

Sono state donate alla Protezione Civile dalla Serenissima Gran Loggia di San Marino, 1000 mascherine chirurgiche. Saranno distribuite al personale sanitario, polizia ed operatori del territorio che stanno fronteggiando l'emergenza coronavirus. Presente questo pomeriggio alla consegna anche il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta. La Serenissima Gran Loggia fa inoltre i complimenti a Protezione Civile ed operatori sanitari per tutto quello che stanno facendo per aiutare i cittadini. Tutti uniti supereremo questo momento.

In passato erano già state effettuate alcune donazioni per aiutare i meno fortunati, in particolare ai terremotati del centro Italia attraverso la Croce Rossa Sammarinese ed un defibrillatore semiautomatico da destinarsi in territorio.