Grand Hotel di Riccione, fumata bianca all’asta: venduto per oltre 29 milioni

Il Grand Hotel di Riccione ha un nuovo proprietario. Lo storico complesso alberghiero è stato aggiudicato questa mattina all’asta alla New Eden srl di Rimini, al termine di una gara che ha visto confrontarsi due partecipanti e che ha fatto salire il prezzo fino a 29 milioni e 365mila euro.

La procedura era partita da una base di 24 milioni e 864mila euro, con rilanci minimi da 250mila euro. L’asta si è svolta nell’ambito della liquidazione giudiziale della Marebello Spa davanti al Tribunale di Rimini.

In vendita, in un unico lotto, non c’era soltanto l’edificio principale del Grand Hotel, ma l’intero compendio immobiliare affacciato sulla zona mare di Riccione, tra viale Milano, viale Gramsci e il Lungomare della Repubblica. Ne fanno parte anche Villa Bianca, con residenza turistico-alberghiera e spazi commerciali, il fabbricato dei Magazzini, Torre 900, Villa Bruna e la piscina interrata a servizio del complesso.

Ad avere la meglio nella gara è stata dunque New Eden, società con sede a Rimini attiva nel settore immobiliare e della rigenerazione e già protagonista di un’altra importante operazione sul territorio: l’acquisizione all’asta delle ex colonie Bertazzoni per 3 milioni e 150mila euro. L’aggiudicazione segna un passaggio decisivo nella lunga e complessa vicenda dello storico albergo riccionese, finito nella procedura fallimentare di Marebello Spa avviata nel 2023 e, nei mesi scorsi, anche al centro di un’inchiesta della Procura di Rimini.







