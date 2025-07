Grande entusiasmo per Rebby e Molly al Giffoni Film Festival Presentata in anteprima la seconda stagione di “Prova a non ridere”, in uscita su DeAKids il prossimo ottobre

Grande entusiasmo per Rebby e Molly al Giffoni Film Festival.

Ovazioni e gioia: è questa l'accoglienza calorosa che ieri pomeriggio hanno ricevuto Rebby e Molly al Giffoni Film Festival. Nell'occasione, gli youtuber sammarinesi hanno presentato in anteprima la seconda stagione di “Prova a non ridere” in uscita su DeAKids il prossimo ottobre.

I giovani fan hanno potuto incontrare in Sala Lumiere la coppia che ha risposto alle loro domande, alle curiosità sul loro lavoro e sui “dietro le quinte”. Tantissime le manine alzate per poter vivere un momento magico con i loro idoli del web, seguitissimi sui canali social e apprezzatissimi anche da mamme e papà, soprattutto dopo l’uscita del loro libro che ha avvicinato tantissimi bambini alla lettura. E proprio su questo fronte, i due ragazzi hanno annunciato novità, con un secondo progetto che guardi anche alle altre generazioni: “L’idea è nata dai tanti ragazzi che ci seguono, eravamo impreparati e speriamo che ci sia un seguito. Il primo libro è stato interattivo in cui i bambini potevano partecipare e la risposta è stata bellissima da parte loro. Ci piacerebbe fare qualcosa di diverso con una storia che possa appassionare anche i più grandi”.

“Quando ci chiedono come abbiamo fatto a intraprendere questa carriera rispondiamo che innanzitutto bisogna fare sempre quello che piace fare, con passione, sembra una risposta scontata ma è vera – hanno detto i due youtuber – tutto è iniziato per gioco, poi è diventato un lavoro, non ce lo saremmo mai aspettati”.

Tanti i retroscena e le esperienze raccontate: “Ci colpisce quando mamme e papà ci dicono che grazie a noi i loro figli hanno cominciato a leggere o addirittura in casi di disturbi dell’apprendimento, molti bambini hanno cominciato a parlare, ad avere un dialogo e a comunicare con gli altri guardando i nostri video. Questo ci riempie il cuore – hanno concluso i due – e ne siamo davvero felici”.



