Grande musica al Bruno Reffi con Eugenio Finardi e la San Marino Concert Band

La musica d’autore italiana ha fatto tappa a San Marino con Eugenio Finardi, protagonista al Campo Bruno Reffi dell'ultima delle “Tre Serate di Emozioni”. Un concerto gratuito, organizzato dalla San Marino Concert Band, che ha portato sul palco una delle voci più riconoscibili del rock italiano. Finardi, milanese, classe 1952, ha iniziato la sua carriera nei primi anni '70 e ha raggiunto la notorietà nel 1976 con l’album “Sugo”, che contiene uno dei suoi brani simbolo, “Musica ribelle”. Una carriera lunga oltre cinquant’anni, attraversata dal rock ma anche dal blues e dalla ricerca di nuove sonorità. Fino ai progetti più recenti e all’album “Tutto”, pubblicato nel 2025.

A San Marino il suo repertorio è stato riproposto in una veste inedita, grazie agli arrangiamenti e alla direzione del maestro Dino Gnassi, insieme alla San Marino Concert Band: elettronica, jazz e arrangiamenti sinfonici hanno accompagnato i brani più amati, trasformando il concerto in un incontro tra generazioni e linguaggi musicali. Una serata sotto le stelle che ha unito la storia della canzone d’autore italiana alla musica orchestrale sammarinese.







