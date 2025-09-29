TV LIVE ·
Grande partecipazione alla mostra micologica del Titano

Ospite dell'evento il divulgatore di Rai 3 Nicolò Oppicelli. Da inizio mese ripartita l'attività dell'ispettorato micologico al 4° piano del dipartimento prevenzione ISS

di Giacomo Barducci
29 set 2025

Dopo 5 anni di assenza è tornata sotto le logge di Borgo Maggiore la mostra micologica del Titano, giunta alla 31° edizione. Esperti ed appassionati hanno potuto visionare alcuni dei funghi più rari provenienti da diverse parti d'Italia per conoscere il settore e condividere una passione comune. Momento speciale del week end la conferenza del micologo e divulgatore di Rai 3 Nicolò Oppicelli.

Da inizio mese è inoltre ripartita l'attività dell'ispettorato micologico al 4° piano del dipartimento prevenzione ISS. Un servizio gratuito rivolto a tutti i raccoglitori per verificare la commestibilità dei funghi.

Nel servizio l'intervista a Sante Vagnetti (Presidente Associazione Micologica Sammarinese)





Riproduzione riservata ©

